قيادات الحرية والتغيير تخاطب الندوة السياسية بمروي

نظمت لجان المقاومة بمحلية مروي ندوة سياسية عن (دور لجان المقاومة والبناء وتحديات المرحلة الانتقالية في الوضع السياسي الراهن)، بمشاركة وفد مركزي رفيع من قيادات قوى إعلان الحرية والتغيير بقيادة د. إبراهيم الأمين الذي تطرق لدى مخاطبته الندوة بمسرح النادي الأهلي بمروي لعدد من القضايا والبرامج التي تطمح الحكومة الانتقالية في إنفاذها خلال المرحلة المقبلة وفي مقدمة أولوياتها تحقيق سلام عادل ومستدام، حل الضائقة الاقتصادية، محاربة الفساد، والاقتصاص لدماء شهداء الثورة.

القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير الأستاذ جعفر حسن شدد على ضرورة أن تضطلع لجان المقاومة بدورها كاملاً في إسناد خطط وبرامج الحكومة الانتقالية من خلال رصد ومحاربة المفسدين والمتلاعبين بقوت الشعب ورقابة وضبط توزيع الخدمات والسلع الاستهلاكية والمواد البترولية للمواطنين.

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ودعا القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير الأستاذ وجدي صالح بحسب سونا – إلى أهمية العمل المؤسسي ومعالجة قضايا المحلية في الخدمات الأساسية، مشيراً إلى أن اكتمال بناء المؤسسات العدلية والقضائية يمهد الطريق للمحاكمات العادلة والنزيهة لكل من أجرم بحق الشعب السوداني.

بدوره طالب ممثل أسر شهداء مدينة كريمة بالإسراع في تحريك ملف الاقتصاص لدماء الشهداء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)