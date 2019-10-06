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استنكر عدد من مواطني منطقة شرق النيل سلوك أحد سائقي المركبات الخاصة التي تتبع لمؤسسة ويتم استخدامها في نقل المواطنين أوقات الذروة.
وقال المواطن مهند عمر في حديث لـ(أخبار الخليج 365) أنهم عندما استغلوا المركبة بالسوق العربي كان الاتفاق أن تتجه بهم نحو محطة (13) بشرق النيل ، وبعد أن امتلأت العربة انقلب الكمساري على الركاب وقال إنه يريد أن يشحن إلى بحري ، وفشلت كل محاولات المواطنين لإثنائه عن قراره ، وأضاف “مهند” أن السائق قام بعد ذلك بإيقاف العربة وطلب من الركاب النزول مما أدى إلى تشاجره مع بعض الركاب .
وقال المواطن حسين فتح لـ(أخبار الخليج 365) إن السائق لم يتورع في ضرب أحد المواطنين وتقطيع قميصة ، وفي هذه الأثناء اتصل السائق بأحد أصدقائه وأخذ العربة إلى مقر الشركة دون أن يشاور الركاب ثم أعطى الخفير بموقع الشركة المفاتيح وغادر المكان .
وعد الركاب هذا السلوك غريب عن الإنسان السوداني ونبله وأكدوا أنهم سيقاضون هذا السائق عبر شركته والقضاء.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور : (أخبار الخليج 365 ) … ترصد شجاراً داخل هايس بين الركاب و السائق .. تفاصيل مثيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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