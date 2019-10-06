بالفيديو : كلمة رئيس الوزراء “حمدوك” في عزاء الشهيد “قصي” .. تصريحات مهمة

خاطب رئيس الوزراء السوداني الدكتور “عبدالله حمدوك” أسرة و أقارب وأصدقاء الشهيد “قصي” في سرداق العزاء .

وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) قال حمدوك في كلمته إن الشهداء وهبو أنفسهم لننعم بهذ الجو الحالي , وأن الشهداء مهروا هذه الحرية وجلبوها بدمائهم , وأن دمهم لن يروح هدراً .

وأضاف “حمدوك” أنهم شكلو لجنة لم تبدأ عملها بعد و لكن حريصون على الوصول للجناة وسيتم إعدامهم , وقال أيضاً أنهم لن يهدأ لهم بال مالم نصل للجناة وهذا الشئ من أولى أولوياتهم .

Advertisements

وشيع المئات جثمان الشهيد قصي حمدتو، 25عاماً، وتعرفت أسرة حمدتو، على جثمان ابنها في مشرحة مستشفى أمدرمان، غربي العاصمة السودانية يوم الخميس بعدما أجرت فحوصات للحمض النووي، و تطابق الحمض مع إحدى الجثث من مجموع ثلاثة جثامين عثر عليها في نهر النيل في يونيو الماضي، وهي مقيدة بكتل خرصانية، وأكد شهود عيان مشاهدتهم للشهيد قصي، داخل ميدان الاعتصام بالقيادة العامة عندما اقتحمته قوات عسكرية مسلحة لفض الاعتصام السلمي، وأدت العملية إلى مقتل مئات من الشباب الموجودين في الميدان وتعرض آلاف للتعذيب والإهانة من قبل قوات ترتدي زي الدعم السريع، وجهاز الأمن والمخابرات. وأعلن بعد ذلك عن فقدان عدد من المعتصمين، إلا أن جثمان قصي، كان في المستشفى حتى الخميس بعد أن اقتنعت أسرته باستشهاده.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)