عالم عباس أميناً للثقافة والفنون

أصدر رئيس مجلس الوزراء المفوض، السفير عمر بشير مانيس، يوم الأحد، قراراً بإعفاء موفق عبدالرحمن محمد، من وظيفة الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الثقافة والفنون، وتعيين عالم عباس محمد نور أميناً عاماً للمجلس القومي لرعاية الثقافة والفنون.

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ووجه القرار بحسب الشروق – وزارتي الثقافة والإعلام “المجلس القومي لرعاية الثقافة والفنون”، والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

وولد عالم عباس محمد نور في مدينة الفاشر في العام “1948”، وتخرج في كلية الشريعة والقانون من “جامعة أمدرمان الإسلامية”، في العام “1974”، ونال جائزة الشعر الأولى للشعراء السودانيين الشباب في العام “1973”، كما نال وسام الجمهورية للآداب والفنون في مهرجان الثقافة للعام “1971”.

ومن دواوينه “إيقاعات الزمن الجامح”، “1974” – مصلحة الثقافة الخرطوم، “منك المعانى ومنا النشيد”، “1984” – دار المطبوعات الحديثة – جدة، “ماريا وأمبوى” –”1986″ – دار النسق – الخرطوم، “أشجار الأسئلة الكُبرى” –”1986″ – دار جامعة الخرطوم للنشر، “أوراق شوق للخرطوم” “مختارات” عن دار عزة للطباعة والنشر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)