إثيوبيا: ملتزمون بإنجاح مفاوضات سد النهضة

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، أن حكومته تعزز جهودها لإنجاح الحوار الثلاثي، كما تتوقع التزاماً مماثلاً من بلدي المصب السودان ومصر، مشيداً بوزراء شؤون المياه في إثيوبيا والسودان ومصر لجهودهم مواصلة الحوار الثلاثي حول ملء وتشغيل السد.

وقال في تغريدات له على صفحته الرسمية على “تويتر”، بحسب ما نقلته الشروق – إن إثيوبيا تكرر حقوق جميع دول حوض النيل البالغ عددها 11 في استخدام مياه النيل، وفقاً لمبادئ الاستخدام العادل، وعدم التسبب في أي ضرر جسيم، مما يؤكد حق إثيوبيا في تطوير مواردها المائية لتلبية احتياجات شعبها.

وكان وزير الموارد المائية الإثيوبي سيليشي بيكيلي، أكد خلالها حرص بلاده على استمرار التفاوض بين الدول الثلاث حول الجوانب الفنية لسد النهضة، والنظر إلى الجوانب الإيجابية من إنشاء السد بالنسبة لإثيوبيا ولكل من السودان ومصر.

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وشدد بيكلي على أن الهدف من السد بالنسبة لها يظل ثابتاً وهو إنتاج طاقة كهربائية لازمة للتنمية ومحاربة الفقر.

وقال إن كلاً من الدول الثلاث تقدمت بمقترح جديد يعكس وجهة نظرها، والنقاش والدراسة تجري لكل منها، دون إلغاء أو إهمال للاتفاقيات والتفاهمات السابقة التي ستلتزم بلاده بها.

وأشار الوزير الإثيوبي إلى إعلان المبادئ الذي توصلت إليه القيادات عند اجتماعها بالخرطوم قبل أربع سنوات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)