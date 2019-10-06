الصحة : (٦١٪) من جملة الإصابات بالكوليرا في النيل الأزرق وسنار وسط النساء

كشفت وزارة الصحة، أن الإصابة بمرض الكوليرا وسط النساء بلغت (٦١٪) من جملة الإصابات.ووجه وكيل الوزارة المكلف د. سليمان عبد الجبار، بإضافة كافة الجهات والمنظمات والتنظيمات الراغبة بالمساهمة في المكافحة والقضاء على الأمراض.

Advertisements

وأكد خلال ترؤسه الاجتماع اليومي للجنة الفنية للاستجابة لمجابهة وباء الكوليرا اليوم (الأحد)، على مراجعة وزارة الصحة بولاية كسلا لخطتها لمكافحة الكوليرا وحمى الضنك.

وأعلن التقرير اليومي لموقف الكوليرا، تسجيل (٤) إصابات جديدة منها واحدة بالروصيرص في النيل الأزرق وثلاث بسنار موزعة على أبوحجار إصابة واحدة والسوكي حالتين، وأكد عدم تسجيل وفيات جديدة عدا (8) منذ أسبوعين، لتصبح جملة الإصابات تراكمياً منذ ٢٨ أغسطس الماضي إلى أمس الأول (٢٤٧) إصابة، واعتبر أن النقص في أعداد المتطوعين لعدم وجود الدعم المالي من أبرز التحديات بالنيل الأزرق.

وأكد التقرير، بحسب الصيحة الآن – أن كلورة المياه بالنيل الأزرق داخل الشبكة (٨٧٪) وبخارج الشبكة (٦٣٪) في حين لا يتجاوز نقل النفايات (١٢٪)، ولفت إلى أن الكلورة داخل الشبكة بسنار (36.3%) وخارجها (1.6%) فقط فيما نسبة نقل النفايات (95.3%).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)