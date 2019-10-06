نقابة الكهرباء تُعلن رفض ومناهضة لجنة التسيير

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أعلنت نقابة عُمّال الكهرباء والبترول والتعدين والري، رفضها للجنة التي كوّنها وزير الطاقة والتعدين لتسيير قطاع الكهرباء.

وقَالَت النقابة في بيانٍ للمكتب التنفيذي أمس، إنّ خياراتها ستظل مَفتوحةً لمُناهضة اللجنة، وأكدت إيمانها بالإصلاح في قطاع الكهرباء، وأن تكون مُكوِّنات أيِّ لجنة من داخل القطاع من خُبراء ومُختصين وبعضوية من النقابة لضمان عدم تشريد العاملين، وقالت النقابة بحسب صحيفة الصيحة – إنّ قطاع الكهرباء ظَلّ يعمل بعيداً عن الأجندة والتّدخُّلات السِّياسيَّة، ودعت منسوبيها للحفاظ على قومية القطاعات كَافّة وقفل الباب أمام الكيانات والأحزاب التي تَسعى لاستغلال العاملين لأجندتها السِّياسيَّة، وأضافت بأنّها المرة الأولى في تاريخ الكهرباء، تتكوّن لجنة للهيكلة دُون تمثيل النقابة العَامّة، وأنّه في آخر تحوُّل للهيئة إلى شركات كان موقف النقابة عدم تشريد العاملين، حيث تمّ الاتّفاق على الخروج الطوعي والذي حُظي بالقبول من العاملين ولجنة الهيكلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)