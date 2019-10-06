(الخرطوم): صعوبات واجهت عمليات توزيع الغاز بسبب الخريف

أكدت وزارة التجارة والصناعة بولاية الخرطوم توفر الكميات المطلوبة من الغاز لتشغيل المخابز، مبينة أن الكميات المخصصة لولاية الخرطوم من غاز الطبخ ومن ضمنها المخابز تصل كاملة للولاية.

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وكشف د. عادل عبدالعزيز مدير قطاع التجارة والتعاون وشئون المستهلك بالوزارة في تصريح بحسب (أس أم سي) اليوم (الأحد) عن وجود بعض العقبات في عمليات التوزيع بسبب ظروف الخريف ورداءة الطرق ، مشيراً إلى أن بعض الشركات تجد صعوبات في توصيل الغاز من المصفاة لداخل الخرطوم.

وأكد عبدالعزيز جهود ولاية الخرطوم الحثيثة لإيجاد الحلول العاجلة للمشاكل التي تواجه المخابز.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)