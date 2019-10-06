تعرف على الأسباب الحقيقة وراء عودة اللاعب “بكري المدينة” للخرطوم

التاريخ: 06-أكتوبر-2019 فى : رياضة 366 مشاهدة أزاح وكيل لاعب المريخ بكري المدينة النقاب عن الأسباب التي أدّت إلى عودة اللاعب إلى الخرطوم . Advertisements وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) كشف الوكيل عن أنّ اللاعب ملتزمٌ بعقده مع ناديه الجديد القوة الجوية، وأنّه عاد بسبب مشاكل صحية عانى منها وتمّ منحه إذنًا من إدارة النادي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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