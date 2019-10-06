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تعرف على الأسباب الحقيقة وراء عودة اللاعب “بكري المدينة” للخرطوم

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Moayd Noreldeen 0 تبليغ

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التاريخ: 06-أكتوبر-2019

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تعرف على الأسباب الحقيقة وراء عودة اللاعب “بكري المدينة” للخرطوم

أزاح وكيل لاعب المريخ بكري المدينة النقاب عن الأسباب التي أدّت إلى عودة اللاعب إلى الخرطوم .

 

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وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) كشف الوكيل  عن أنّ اللاعب ملتزمٌ بعقده مع ناديه الجديد القوة الجوية، وأنّه عاد بسبب مشاكل صحية عانى منها وتمّ منحه إذنًا من إدارة النادي.

 

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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