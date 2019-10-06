بروف غندور : يكشف عن حقيقة مليونية ٢١ أكتوبر وتكوين غرفة لتشويه صورته

نفى الرئيس المكلف لحزب المؤتمر الوطني، بروفيسور “إبراهيم غندور”، دعوته لعضوية الوطني للمشاركة في مليونية ٢١ أكتوبر، لتصحيح مسار الثورة ضد الأحزاب التي سرقتها، بحسب ما نقلت “أخبار الخليج 365”.

وقال “غندور” على صفحته الرسمية بفيسبوك : ما يتم نشره باسمي بالتزوير وطلبي من العضوية المشاركة في مليونية 21 القادمة، ما هو الا كذب بواح ولا علاقة له بنهج حزبنا الداعم للتحول الديمقراطي بالبلاد، وعلى عضوية الحزب الإنتباه من محاولات تتم لا علاقة للحزب بها.

وكشف “غندور” عن غرفة تم تكوينها لتشويه صورته قائلاً : “هنالك غرفة تم تكوينها لتباشر عمل متواصل لتشويه صورتي وصورة الحزب لدي الرأي العام، واقول لهم لن تنجحوا في مسعاكم”. على حد قوله.

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وكان بعض رواد مواقع التواصل قد تداولوا تغريدة بإسم بحساب مزور بإسم غندور يدعو فيها عضوية الحزب للمشاركة في مليونية ٢١ أكتوبر و اقتلاع الأحزاب التي سرقت ثورة الشعب، بحسب ماجاء بالتغريدة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)