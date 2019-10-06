السيادي يوجه بإدخال الصناعات التحويلية بمشروع الجزيرة

قطع اللواء الركن إبراهيم جابر إبراهيم عضو المجلس السيادي رئيس اللجنة الاقتصادية بأن قرارات المجلس السيادي تستهدف مصلحة المزارعين والمنتجين.

ودعا جابر لدى وقوفه اليوم على سير نمو القطن البرازيلي RR بالقسم الأوسط بمشروع الجزيرة للتوسع في المساحات المزروعة والاستفادة من القيمة المضافة بإدخال صناعات تحويلية.

وكشف المهندس عيسى عثمان الشريف وزير الزراعة والغابات سعي وزارته لتنظيم المنتجين وتفعيلهم لزيادة الإنتاج عبر خلق شراكات حقيقية بين المزارعين وإدارة مشروع الجزيرة والشركات والجهات الزراعية الأخرى.

Advertisements

فيما أعلن اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير والي ولاية الجزيرة المكلف بحسب سونا – أن قرار تجميد إبادة القطن البرازيلي RR اتخذته حكومة الولاية لحماية مزارعي المشروع بدعم من اللواء إبراهيم جابر عضو المجلس السيادي الذي إنحاز للمزارعين.

فيما أعلن المهندس عثمان سمساعة محافظ المشروع أن محاصيل العروة الصيفية تبشر بإنتاجية عالية وانطلاقة عمليات حصاد العروة الصيفية منتصف نوفمبر المقبل مع بداية زراعة محاصيل الموسم الشتوي وقال إن الخطة التأشيرية تسير وفق ما هو مخطط لها.

وأوضح المزارع أحمد شريف أن القطن البرازيلي يحقق إنتاجية تتجاوز 25 قنطاراً ولا يحتاج إلى أيدٍ عاملة كثيرة وطالب بإجازة الصنف من قبل هيئة البحوث الزراعية ولفت إلى أن القطن البرازيلي تمت زراعته في السودان منذ العام 2012م وليست له آثار جانبية وحقق إنتاجية فاقت التوقعات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)