بالفيديو : شاب سوداني يبدع ويشعل مسرح “ذا فويس”.. واتهامات بتجاهل “راغب” لجنسيته

أطل الفنان الشاب السوداني ماهر سامي مساء يوم السبت في عرض الصوت وبس ببرنامج ذا فويس عبر شاشة قناة أم بي سي ضمن الموسم الخامس لأحد أنجح البرامج التي تقدم في السنوات الماضية بالوطن العربي.

وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) كان الفنان ماهر سامي قد كتب منشوراً عبر صفحته بتويتر يؤكد خلاله ظهوره في حلقة ضمن مرحلة الصوت وبس، متمنياً للجمهور الاستمتاع بالحلقة.

و قام المتسابق ماهر سامي بإشعال حماس لجنة تحكيم برنامج “ذا فويس” بغنائه أغنية أجنبية و أخرى بلهجة “السودان” , حيث مازحته أحلام قائلة: “كويس ان إحنا لم نلتفت لك لأنك تبع حماقي”.

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واضاف حماقي : “أنا ضعيف قدام اللون ده من الغنا”واعطاه “تيشيرت” ، وقامت احلام بتلبيسه له .

يذكر أن برنامج “ذا فويس 5″، شهد العديد من التغيرات في لجنة التحكيم حيث ضم البرنامج الفنانة سميرة سعيد، والفنانة أحلام، والمطرب محمد حماقي، والفنان راغب علامة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)