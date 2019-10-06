المرور تبدأ المرحلة الثانية لتركيب أجهزة التتبع الآلي على “3” آلاف بص سفري

دشنت الإدارة العامة للمرور اليوم الأحد المرحلة الثانية من مشروع التتبع الآلي للبصات السفرية، وبدأت في تركيب الأجهزة مستهدفة (3000) من بصات الدرجه الأولى المستوردة حديثاً وبصات الدرجة الثانية، في إطار سعى الإدارة العامة للمرور في خفض الحوادث المرورية على طرق المرور.

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وأكد اللواء طارق عطا بحسب اليوم التالي – أهمية أجهزة التتبع وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لبلوغ هذه المرحلة مشدداً على أهمية التزام سائقي البصات السفرية بالسرعة القانونية وعدم التخطي بطرق المرور السريع تفاديا للحوادث، وشدد عطا على عدم التهاون في الحفاظ على حياة المواطنين.

ودعا المواطنين داخل المركبات للتعاون والاتصال بإدارة المرور عند حدوث أي تفلتات يساهم في نشر السلامة المرورية.

وبدأ مشروع التتبع الآلي للبصات السفرية في العام 2018 بتركيب (1450) جهاز تتبع لبصات الدرجة الأولى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)