تفاصيل جديدة في قضية الإعتداء على نظامي

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استمعت محكمة جنايات الحاج يوسف، برئاسة القاضي عاطف محمد عبد الله، لأقوال فتاة كانت برفقة ضابط أثناء تعرضه للنهب والضرب بالسكين من قبل (4) متهمين، وذلك بمنطقة الحاج يوسف، وقالت بصفتها شاهدة الاتهام إنها في يوم الحادث التقت بالشاكي جارها بالحي، وطلبت منه أن يوصلها إلى المنزل بعربته، وأثناء ذلك توقفا بالقرب من إحدى الطلمبات للتزود بالوقود، عندها جلسا بالقرب من بائعة شاي، مشيرة إلى أنه بعد مضي فترة قصيرة جاء (4) وأحاطوا بالشاكي، وذكرت الشاهدة أن المتهم الأول والثاني قاما بتهديدها بالسكين وأخذوها معهم، بجانب أنهما قاما برميها داخل مجرى للمياه “خور”، فيما لم يشارك المتهم الثالث في عملية النهب، وأن الرابع قام بأخذ هواتفهما، موضحة أن المتهم الأول قام بطعن المجني عليه.

وتشير تفاصيل البلاغ بحسب صحيفة آخر لحظة -إلى أن الشاكي تقدم بفتح بلاغ قال فيه إنه بعد خروجه من أحد المستشفيات التقى بـ(جارته) بالحي وقرر توصيلها إلى منزلها، وأثناء مرورهما بالشارع العام توقف لتزويد العربة بالوقود، مشيراً إلى أنه ونسبة لصف البنزين جلس وجارته عند بائعة الشاي ووضعا هواتفهما على الطاولة، وأثناء ذلك حضر أحد المتهمين من الأمام وآخر من الخلف وأخذا الهاتفين والحقيبة التي كانت تحملها جارته، ومن ثم قام المتهم الأول بوضع السكين على عنقه ووجه له إساءات بذيئة، بالإضافة إلى أن أحد المتهمين سدد له ضربة بالسكين على ظهره، مضيفاً أن أحد المتهمين أخذ الفتاة تحت تهديد السكين، مشيراً إلى أن المتهمين نهبوا مبلغ (5) آلاف جنيه وهاتفي هواوي، بالإضافة إلى هاتف ذكي، وكثفت المباحث تحرياتها وتم القبض على المتهمين، ودونت الشرطة في مواجهتهم بلاغاً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)