بكر محسن يكتب: إن كان وجود الإمارات في سقطرى احتلالا.. هنيئا لهم بذلك

كثير ما نقراء في الفيس بوك، وتويتر، ان الامارات احتلت سقطرى ونحن لا ندر أين هذا الاحتلال؟

في سقطرى الناس لم ترى من الإمارات إلا كل خير، وهي نفذت مشاريع كثيرة كانت سقطرى بحاجة لها خاصة بعد كوارث الاعاصير.

الذي حصل اليومين الماضيين، ان امن سقطرى رفع اعلام الجنوب، نقول لهم هذه اعلام دولتنا التي نناضل من اجل استعادتها وقدم الجنوب الاف الشهداء والجرحى لاجل ذلك وليس اعلام الامارات مثل ما يروج له حزب الإصلاح والأوساخ.

عن أي احتلال اماراتي وايش من كلام فاضي يتحدثون، رأينا في سقطرى اعلام جنوبية ترفع، وهذا حقهم وحقنا والامارات دورها يزيد عن مساعدة السكان الذين خذلتهم الحكومة ونستهم.

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كل الذين يتكلمون عن سقطرى تلاقيهم خارجها وما في احد موجود يتكلم بسوء على الإمارات، فقط يتكلمون بما يملى عليهم من اسيادهم.

والذين ويتباكون يتكلمون عن سقطرى ويبكون عليها أين كانوا عندما كانت الجزيرة تعاني من الكوارث والمشاكل بسبب الاعصارات اللي اجتاحتها، لم يظهر أي أحد منهم وكل الذين رأيناهم هم الامارات والسعودية وخاصة الامارات التي لازالت حتى الان تقدم مساعدات انسانية وتبني مشاريع في التعليم والصحة من اجل ابناء الارخبيل.

الامارات منا وفينا وجهودها محل شكر وتقدير كل سكان الجزيرة، وأنا أراهن أن الذين يتكلمون عن دور الامارات هم من حزب الاوساخ، ونقولهم تعالوا ورونا شغلكم وبعدين اتكلموا.

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