لاعب مصري يثير الجدل.. ماذا فعل؟

احتفل كريم طارق لاعب فريق طلائع الجيش، بهدفه في شباك بيراميدز على طريقة سبايدرمان، خلال مباراة الفريقين، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الثالثة من الدوري المصري لكرة القدم، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.

وارتدى كريم قناع سبايدر مان، أثناء احتفاله بتسجيله الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، قبل أن يتعادل محمد فاروق لاعب بيراميدز سريعًا بهدف التعادل.

وحصل كريم طارق على إنذار بسبب هذا الاحتفال.

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ونجا فريق بيراميدز، من السقوط في فخ الهزيمة ليتعادل مع مضيفه طلائع الجيش بهدفين لكل منهما في الجولة الثالثة للدوري المصري لكرة القدم.

وعقب المباراة أكد اللاعب كريم طارق أنه كان يريد الاحتفال بهذه الطريقة منذ رؤية احتفالية الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم آرسنال الإنجليزي في الموسم الماضي.

وأوضح طارق خلال تصريحات تلفزيونية: ”أرغب في إحراز هدف للقيام بالاحتفالية نفسها“، مضيفًا:“سُعدت أخيرًا بالقيام بهذه الاحتفالية، رغم حصولي على إنذار من حكم المباراة“.