المؤتمر السوداني تعيين رئيس القضاء والنائب العام خلال أيام

وإتهم السوداني في بيان اليوم "الاحد" جهات معادية بالتخطيط لاجهاض الفترة الإنتقالية، وذلك باستثمار العثرات فى طريق الحكومة الانتقالية.
وأشار إلى أن الحكومة الانتقالية حققت قدرا كبيراً من التوازن النوعي والوطني ونالت رضا غالبية أفراد شعبنا ووجدت ترحيباً محلياً واقليمياً ودولياً كبيراً.
واوضح ان مجلس السيادة ومجلس الوزراء، قطعا خطوات جادة و اتخذا التدابير اللازمة لتفكيك دولة نظام الانقاذ البائد، مشيرا إلى أن الحكومة قطعت خطوات مهمة في إصلاح علاقات البلاد الخارجية وإعادة السودان إلى التواصل مع محيطه الإقليمي والدولي بصورة تحقق مصالح الوطنية.
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