تعيين عالم عباس أمينا عاما للمجلس القومي لرعاية الثقافة والفنون



أصدر رئيس مجلس الوزراء المفوض السفير عمر بشير مانيس، اليوم "الاحد" قرارا بإعفاء، الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الثقافة والفنون، موفق عبد الرحمن محمد، وتعيين، عالم عباس محمد نور. أصدر رئيس مجلس الوزراء المفوض السفير عمر بشير مانيس، اليوم "الاحد" قرارا بإعفاء، الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الثقافة والفنون، موفق عبد الرحمن محمد، وتعيين، عالم عباس محمد نور. ووجه القرار وزارتي الثقافة والإعلام (المجلس القومي لرعاية الثقافة والفنون) والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى إتخاذ إجراءات تنفيذ القرار

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