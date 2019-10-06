وبروتوكول باريس الاقتصادي هو اتفاقية وقعها الجانبان عام 1994، لتنظيم العلاقة بينهما، في بنود الضرائب، الجمارك، البنوك، العملات المتداولة، حركة التجارة، والصادرات والواردات.
وأضاف عباس، خلال كلمة له في مستهل اجتماع للقيادة الفلسطينية بمدينة رام الله، أن اللجان الاقتصادية المشتركة اجتمعت اليوم الأحد، لمناقشة جميع القضايا المالية العالقة.
وأوضح أن ما حصلت عليه السلطة الفلسطينية من مبلغ يصل لنحو مليار و800 مليون شيكل (نحو 518 مليون دولار) هو جزء من الأموال المستحقة للسلطة، والتي جمدتها إسرائيل، وتتجاوز مليارين ونصف المليار شيكل.
على صعيد آخر، قال عباس إن السلطة الفلسطينية ”مصرة على إجراء الانتخابات في الضفة وغزة والقدس“.
كانت هذه تفاصيل خبر عباس: إسرائيل وافقت مبدئيًا على مناقشة اتفاق باريس الاقتصادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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