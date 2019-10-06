وسدد المهاجم ساندرو راميريز الركلة أعلى المرمى في نهاية شوط أول صعب وكان قريبًا من هز الشباك في الشوط الثاني عندما ارتطمت تسديدته بالقائم.
وكان أتلتيكو الطرف الأفضل عقب الاستراحة وتصدى جوردي ماتيب حارس ريال بلد الوليد لتسديدة المهاجم ألفارو موراتا بينما رد القائم محاولة للبديل أنخيل كوريا قبل النهاية بعشر دقائق.
ويحتل فريق المدرب دييغو سيميوني، الذي فشل في هز الشباك في أربع من آخر خمس مباريات بالدوري، المركز الثاني برصيد 15 نقطة عقب ثماني مباريات متأخرًا بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد.
وبإمكان برشلونة صاحب المركز الرابع أن يتجاوز أتلتيكو ويقفز إلى المركز الثاني في حال فوزه على ضيفه إشبيلية في وقت لاحق اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر أتلتيكو مدريد يتعادل سلبيًا للمرة الثالثة ويتأخر في ترتيب الدوري الإسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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