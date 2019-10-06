أتلتيكو مدريد يتعادل سلبيًا للمرة الثالثة ويتأخر في ترتيب الدوري الإسباني

تأخر أتلتيكو مدريد بفارق ثلاث نقاط عن جاره ريال مدريد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم عقب تعادله بدون أهداف خارج أرضه مع ريال بلد الوليد اليوم الأحد في ثالث تعادل سلبي في آخر أربع مباريات بعدما أهدر أصحاب الأرض ركلة جزاء في الشوط الأول.

وسدد المهاجم ساندرو راميريز الركلة أعلى المرمى في نهاية شوط أول صعب وكان قريبًا من هز الشباك في الشوط الثاني عندما ارتطمت تسديدته بالقائم.

وكان أتلتيكو الطرف الأفضل عقب الاستراحة وتصدى جوردي ماتيب حارس ريال بلد الوليد لتسديدة المهاجم ألفارو موراتا بينما رد القائم محاولة للبديل أنخيل كوريا قبل النهاية بعشر دقائق.

ويحتل فريق المدرب دييغو سيميوني، الذي فشل في هز الشباك في أربع من آخر خمس مباريات بالدوري، المركز الثاني برصيد 15 نقطة عقب ثماني مباريات متأخرًا بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد.

وبإمكان برشلونة صاحب المركز الرابع أن يتجاوز أتلتيكو ويقفز إلى المركز الثاني في حال فوزه على ضيفه إشبيلية في وقت لاحق اليوم.