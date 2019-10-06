وضمت عروض المجموعة الثانية فيلم "متعلاش على الحاجب" للمخرج تامر عشرى، و"بطيخ الشيخ" لكوثر بن هنية و"الحلاق" لميلانى ارنسون، و"فكرة ثانية" لبلال الخطيب، و"قصة غريبة" لأنطونى يازبك.
وقال تامر عشرى إنه سعيد بتقديم فيلمه القصير "ما تعلاش على الحاجب" وعرضه ضمن فعاليات مهرجان مالمو فى دورته التاسعة، وأنه سبق وعرض الفيلم فى العديد من المهرجانات المصرية وكان أكثر قلقا من رد فعل الجمهور على موضوع الفيلم، وقال إن ردود الفعل لم تكن غاضبة، ولكن مستنكرة لهذا الاختيار تحديدا المتعلق بالنقاب.
وأضاف عشرى أن فكرة تقديم عمل قصير بعد تقديمه لعمل روائى طويل، فوتو كوبى لم تقلقه مطلقا، لأنه أحب الفيلم كما أن كاتب السيناريو للفيلمين هو هيثم دبور.
وأعربت ميلانى ارنسون عن سعادتها بعرض فيلمها "الحلاق" ضمن فعاليات مهرجان مالمو للسينما العربية، وتدور قصة الفيلم عن شاب يعمل حلاقا بعد أن فر من الحرب فى سوريا إلى السويد بحثا عن حياة جديدة، لتلاحقه كوابيس الماضى.
كانت هذه تفاصيل خبر لليوم الثالث.. إقبال كبير على عروض الأفلام القصيرة بمهرجان مالمو للسينما العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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