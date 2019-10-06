لليوم الثالث.. إقبال كبير على عروض الأفلام القصيرة بمهرجان مالمو للسينما العربية

لليوم الثالث على التوالى شهدت عروض المجموعة الثانية للأفلام القصيرة، المشاركة بمهرجان مالمو للسينما العربية، إقبالا كبيرا من الجمهور العربى والسويدى، حيث شهدت القاعة حضورا كامل العدد، إضافة إلى جلوس البعض على مدرجات القاعة، وعقب العروض عقدت ندوة نقاشية مع صناع الأفلام أدارها الناقد محمد عاطف.

وضمت عروض المجموعة الثانية فيلم "متعلاش على الحاجب" للمخرج تامر عشرى، و"بطيخ الشيخ" لكوثر بن هنية و"الحلاق" لميلانى ارنسون، و"فكرة ثانية" لبلال الخطيب، و"قصة غريبة" لأنطونى يازبك.

وقال تامر عشرى إنه سعيد بتقديم فيلمه القصير "ما تعلاش على الحاجب" وعرضه ضمن فعاليات مهرجان مالمو فى دورته التاسعة، وأنه سبق وعرض الفيلم فى العديد من المهرجانات المصرية وكان أكثر قلقا من رد فعل الجمهور على موضوع الفيلم، وقال إن ردود الفعل لم تكن غاضبة، ولكن مستنكرة لهذا الاختيار تحديدا المتعلق بالنقاب.

وأضاف عشرى أن فكرة تقديم عمل قصير بعد تقديمه لعمل روائى طويل، فوتو كوبى لم تقلقه مطلقا، لأنه أحب الفيلم كما أن كاتب السيناريو للفيلمين هو هيثم دبور.

وأعربت ميلانى ارنسون عن سعادتها بعرض فيلمها "الحلاق" ضمن فعاليات مهرجان مالمو للسينما العربية، وتدور قصة الفيلم عن شاب يعمل حلاقا بعد أن فر من الحرب فى سوريا إلى السويد بحثا عن حياة جديدة، لتلاحقه كوابيس الماضى.