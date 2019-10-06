السعودية: نعمل على رفع السودان من لائحة الإرهاب الأميركية

ذكرت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، أن المملكة تعمل على رفع السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.

وقالت الوزارة في تغريدة على تويتر “تعمل المملكة على رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب”.

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وتأتي التغريدة بحسب “سكاي نيوز” في أعقاب زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك للرياض، حيث التقيا بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وجاء في التغريدة أيضا أن المملكة تعمل على “إقامة عدد من المشاريع الاستثمارية الطموحة.. وتجويد المشاريع القائمة”، مضيفة أن السعودية تعمل كذلك على دعم السودان “في المحافل الدولية وتوفير بيئة الاستثمار والتوسع الزراعي”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)