بالفيديو : فنانة شهيرة تثير ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي

اثارت الفنانة الشابة “ملاذ غازي” جدل وغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بلبسها لفستان قصير اثناء غنائها على عوامة مراسي الشوق بالخرطوم . وبحسب متابعات محرر (كوش نيووز) كانت الفنانة ترتدي “بنطالاً” بنفس لون بشرتها مما يوحي للمشاهد انها لا ترتدي بنطال . ووجد الفيديو الكثير من التعليقات السلبية والايجابية , حيث علق احدهم : ( انا إحد معجبي غناك لكن هذة ليست ملاذ التي نعرفها لا والف لا على هذه التقليعه لبس غير منسجم مع طلتك المعروفه ) , واضاف آخر : ( والله ماحصل سمعت ليها نهاية ولا عارف صوتا سمح ولا كعب الا طالما في لبس فاضح يبقى عاوزة تتم غناها جسميا ساكت ما فنيا ) . Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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