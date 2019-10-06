إقالة دكتور عقيل اختصاصي الطب الشرعي

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أصدرت وزارة الصحة قرارا بإقالة الدكتور عقيل النور سوار الدهب اختصاصي الطب الشرعي من منصبه مديراً لمشرحة بشائر بالخرطوم.

وأبلغت مصادر مطلعة بحسب (اليوم التالي) أن أسباب إقالة عقيل تعود لدفنه ثلاثاً من جثث شهداء فض اعتصام القيادة العامة في يونيو الماضي وأسباب أخرى، وأضاف المصدر أن تحقيقاً سيجري حول دفن الجثث التي لم يتم التعرف عليها، مضيفاً أن الجثة يمكن تبقى محفوظة لأكثر من عامين لحين التعرف عليها من خلال فحص الحمض النووي DNA وأن دفنها قد يكون سبباً في عدم التعرف على صاحبها لصعوبة الحصول على العينات بسبب التحلل الذي يحدث للجثة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)