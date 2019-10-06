تفاصيل انخفاض أسعار السلع بأسواق الخرطوم

التاريخ: 06-أكتوبر-2019
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كشفت جولة صحفية في أسواق الخرطوم، عن انخفاض كبير في أسعار السلع خاصة الاستهلاكية، حيث تراجع سعر جوال السكر المستورد زنة (50) كيلو إلى (1500) جنيه، بدلاً عن (1600) جنيه الأسبوع الماضي، فيما انخفض سعر جوال سكر شركة كنانة زنة (50) كيلو إلى (1550) جنيهاً بدلاً عن (1620) جنيهاً، بينما تراجع سعرجوال السكر زنة (10) كيلو إلى (310) جنيهات، فيما سجل سعر كيس لبن البدرة (720) جنيهاً، وانخفض سعر باكت دقيق سيقا إلى (400) جنيه، بينما هبط سعر جركانة زيت الفول إلى (1520) جنيهاً.
وتراجع سعر رطل شاي الغزالتين إلى (160) جنيهاً، وعزا تاجر الإجمالي بسوق ليبيا عثمان تاج السر بحسب صحيفة آخر لحظة – انخفاض أسعار السلع بالسوق إلى هبوط سعر الدولار، بجانب دخول سلع مستوردة بكميات كبيرة، فضلاً عن ضعف القوى الشرائية من قبل المستهلك، وجزم التاجر بأن أسعار السلع خلال الفترة الماضية كانت غير حقيقية، مؤكداً لعدم وجود مبررات منطقية لزيادة الأسعار غير ما سماها الشائعات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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