مذكرة لـ"السيادي" تطالب بالقصاص لضباط أعدمهم الإخوان

وتسلمت المذكرة عضو المجلس السيادي عائشة موسى السعيد، ووعدت بتقديمها إلى أعضاء المجلس، ومن ثم عقد اجتماع بشأنها.
وأوضحت منال عوض خوجلي، ممثلة أسر الضباط الذين عُرفت قضيتهم بـ"شهداء 28 رمضان"، أن المذكرة تحمل مطالب قانونية مشروعة تتعلق برد الاعتبار لذوي الشهداء.
كما دعت المذكرة، بحسب منال، وهي شقيقة الضابط المعدوم النقيب طيار مصطفى عوض خوجلي، إلى الكشف عن مكان القبور ومعرفة مقتنيات الضحايا وإقامة نصب تذكاري لهم لرد الاعتبار.
وأعدم نظام الإخوان الإرهابي، بقيادة البشير في يوم 28 رمضان 1990 عشرات الضباط من القوات المسلحة، بعد أن اتهمهم بتدبير محاولة انقلابية، ولم يكشف عن مكان دفنهم حتى الآن، كما لم تسلم مقتنياتهم لذويهم.
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