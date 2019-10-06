وزير الخارجية الأمريكي يتجاهل مجلس النواب.. ما الأسباب؟

وقال إليوت إنجيل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في مقابلة مع شبكة سي.بي.إس الإخبارية: ”لم يلتزم بالتحقيق حتى الآن“، مضيفًا ”أنهم (اللجنة) يواصلون المناقشات ونأمل أن يلتزم“.
وأصدرت اللجنة التي يرأسها إنجيل طلب الاستدعاء لبومبيو يوم 27 سبتمبر أيلول، وحل الموعد النهائي لتسليم هذه الوثائق يوم الجمعة.
وأصدرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، مذكرة استدعاء لبومبيو، في محاولة لإلزامه بتسليم وثائق تتعلق باتصالات مع الحكومة الأوكرانية.
وقال بومبيو في مؤتمر صحفي في اليونان: ”وزارة الخارجية أرسلت خطابًا الليلة الماضية للكونغرس… وهذا هو ردنا المبدئي على طلب الوثائق، سنفعل بالطبع كل ما يتطلبه منا القانون“.
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