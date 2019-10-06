وزير الخارجية الأمريكي يتجاهل مجلس النواب.. ما الأسباب؟

أكد مشرع ديمقراطي بارز يساعد في إجراءات التحقيق الخاص بمساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد أن وزير الخارجية مايك بومبيو تجاهل طلب استدعاء لتقديم وثائق لمجلس النواب في إطار تحقيق المساءلة.

وقال إليوت إنجيل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في مقابلة مع شبكة سي.بي.إس الإخبارية: ”لم يلتزم بالتحقيق حتى الآن“، مضيفًا ”أنهم (اللجنة) يواصلون المناقشات ونأمل أن يلتزم“.

وأصدرت اللجنة التي يرأسها إنجيل طلب الاستدعاء لبومبيو يوم 27 سبتمبر أيلول، وحل الموعد النهائي لتسليم هذه الوثائق يوم الجمعة.

وأصدرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، مذكرة استدعاء لبومبيو، في محاولة لإلزامه بتسليم وثائق تتعلق باتصالات مع الحكومة الأوكرانية.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي في اليونان: ”وزارة الخارجية أرسلت خطابًا الليلة الماضية للكونغرس… وهذا هو ردنا المبدئي على طلب الوثائق، سنفعل بالطبع كل ما يتطلبه منا القانون“.