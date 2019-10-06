أصاب محمد صلاح.. ما حكاية اللاعب المتهم بالعنصرية في إنجلترا؟

صار حمزة تشودري مشهورًا بعدما تسبب في إصابة النجم المصري محمد صلاح قبل نهاية مباراة ليفربول وليستر سيتي التي انتهت بفوز بطل أوروبا بهدفين مقابل هدف.

وسقط صلاح على الأرض متأثرًا بتدخل عنيف من جانب لاعب ليستر الإنجليزية الجنسية ذي الأصول البنغالية، وذلك في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

ورغم تأكيد الفريق الطبي لليفربول أن إصابة النجم المصري البالغ عمره 27 عامًا ليست خطيرة كما بدت وأنه سيبتعد عن الملاعب لمدة أسبوع واحد إلا أن تشودري تعرض لانتقادات عنيفة أبرزها من يورغن كلوب المدير الفني لليفربول وجماهير النادي التي أطلقت هتافات عنصرية ضد اللاعب طويل الشعر وأسمر البشرة.

وسوف يتوقف الدوري الإنجليزي الممتاز، لمدة أسبوعين تقريبًا؛ نتيجة فترة التوقف الدولي، وستكون أولى مباريات ليفربول أمام مانشستر يونايتد، يوم الأحد 20 أكتوبر/تشرين الأول الحالي في ملعب ”أولد ترافورد“ ما يعني أن صلاح سيحلق بمواجهة يونايتد.

جماهير ليفربول تستهدف حمزة تشودري

أصبح لاعب ليستر سيتي البالغ عمره 22 عامًا والمولود في جزيرة غرينادا لأب من بنغلادش هدفًا لجماهير فريق ليفربول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعرّض حمزة تشودري لإهانات عنصرية عقب إصابته لصلاح حيث أصدر ناديه ليستر سيتي بيانًا رسميًا ذكر خلاله أنه تواصل مع الشرطة البريطانية لمعرفة مصدر الإهانات العنصرية التي تعرض لها لاعبه.

كما هاجم كلوب اللاعب الشاب ووصف تدخله مع صلاح بأنه كان يستوجب الطرد وليس مجرد بطاقة صفراء في الوقت الذي دافع فيه مدربه بريندان رودجرز عنه، مؤكدًا أنه لم يتعمد إيذاء صلاح.

حمزة تشودري العنصري

وتعرض تشودري لعقوبة في مايو/آيار الماضي من الاتحاد الإنجليزي الذي فرض عليه غرامة قدرها خمسة آلاف جنيه إسترليني بسبب تعليقات كتبها في السابق عبر وسائل التواصل الاجتماعي تضمنت تلميحات عنصرية.

وتعود هذه التعليقات إلى عامي 2013 و2014 عندما كان اللاعب البالغ حاليًا 22 عامًا في 15 من عمره وحمل بعضها تلميحات عنصرية بينما حمل الآخر انتقادات لكرة القدم النسائية، ووجه الاتحاد اتهامًا بسوء التصرف إلى تشودري الأسبوع الماضي.

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وقال الاتحاد في بيان: ”تم تغريم حمزة تشودري خمسة آلاف جنيه إسترليني مع إلزامه بحضور دورة تدريبية تنظمها لجنة مستقلة بعد أن اعترف بحدوث ”انتهاك صارخ“ للوائح الاتحاد الإنجليزي.

”التعليقات التي نشرها لاعب ليستر سيتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي … والتي تضمنت إشارة إلى الأصل العرقي و / أو الجنس و / أو الميول الجنسية وجدنا أنها تمثل إساءة و / أو إهانة و / أو غير لائقة و / أو أساءت إلى كرة القدم“.

كما تم توجيه تحذير إلى اللاعب الإنجليزي بضرورة الانتباه إلى تصرفاته في المستقبل.

من هو حمزة تشودري

ولد المسلم تشودري في جزيرة غرينادا في البحر الكاريبي، بينما تنتمي أسرته إلى بنغلادش حيث يتحدث اللغة البنغالية بطلاقة إلى جانب الإنجليزية التي أتقنها عقب هجرته بصحبة أسرته لاحقًا.

وقال تشودري الذي اشتهر بشعره الكثيف في حوار مع شبكة ”بي بي سي“ أنه يكره ”حلاقة الشعر“ منذ طفولته، إلا أن والدته كانت تجبره في بعض الأحيان على قص شعره، كما ذكر في الحوار ذاته أنه أحب دراسة التاريخ والرياضيات.

مسيرة حمزة تشودري

وانضم تشودري لأكاديمية ليستر سيتي في عمر 13 عامًا، وتم تصعيده إلى الفريق الأول في عمر 16 عامًا فقط، وأصبح في ذلك الوقت هدفًا للعديد من الأندية الكبرى، بفضل موهبته التي لفتت الأنظار مبكرًا.

وفضلت إدارة ليستر سيتي إعارة تشودري إلى نادي بيرتن ألبيون في دوري القسم الثالث بموسم 2016/2017 من أجل اكتساب الثقة والخبرة، وهو ما أتى بثماره، حيث عاد اللاعب ليخوض أولى مواجهاته مع الفريق الأول في سبتمبر/أيلول 2017.

وانضم تشودري العام الماضي لصفوف المنتخب الإنجليزي تحت 21 عامًا، قبل أن ينضم خلال العام الحالي للمنتخب الإنجليزي تحت 23 عامًا لكنه لم ينضم إلى تشكيلة غاريث ساوثجيت في المنتخب الأول.