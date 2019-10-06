وتكفل بتسجيل رباعية "البلوز"، كل من تامي أبراهام، وماسون مونت، ونغولو كانتي، وميتشي باتشواي، في الدقائق 17، 24، 40، و89 على الترتيب، بينما أحرز داني إنغز، هدف ساوثهامبتون الوحيد، في الدقيقة 30.
وبهذا الفوز، ارتقى تشيلسي للمركز الخامس في جدول الترتيب، بعد وصوله للنقطة 14، بينما توقف ساوثهامبتون عند 7 نقاط، في المركز الـ 16.
كانت هذه تفاصيل خبر ما ترتيبه بالدوري الآن؟.. تشيلسي يدك شباك مضيفه ساوثهامبتون برباعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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