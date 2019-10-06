رئيس برشلونة يستعرض تفوق الفريق أوروبيًا على صعيد الألقاب خلال 15 سنة

تحدث جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني أمام الجمعية العمومية الاستثنائية لفريقه حول إنجازات الفريق في المدة الأخيرة مؤكدًا على تفوقه قاريًا على صعيد الألقاب طيلة 15 سنة الأخيرة.

وقال بارتوميو:“ نحن أكثر من مجرد فريق نمثل مدينة وبلدًا، أحيانًا يهاجموننا بسبب أصولنا وليس لأسباب رياضية ”

وأضاف رئيس برشلونة:“ نحن فريق فائز وتعودنا على الفوز.“

وأشار الرئيس لكون فريقه يتصدر ترتيب أكثر الفرق الأوروبية تتويجًا في 15 سنة ويتفوق على غريمه التقليدي ريال مدريد بـ14 لقبً في الفترة ما بين 2004 و2019.

كما تحدث بارتوميو عن إنجاز شريط وثائقي للمدرب الراحل تيتو فيلانوفا الذي توج بلقب الدوري الإسباني بـ100 نقطة وسيكون عنوانه “ فيلانوفا 100 في المائة ”

وطيلة 15 سنة فاز برشلونة بـ34 لقبًا مقابل 20 لقبًا لريال مدريد الرابع بينما يحتل المركز الثاني أوروبيًا بايرن ميونخ بـ27 لقبًا ثم بورتو البرتغالي بـ21 لقبًا.

كما أعلن رئيس برشلونة أن أشغال تطوير ملعب الكامب نو ستبدأ صيف 2020 وقال: ”ستبدأ الأشغال في صيف 2020 في الكامب نو وأدعو الأعضاء لزيارة ملعب يوهان كرويف حيث يجري فريق السيدات مبارياته.“

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كما أشاد بمدرسة الفريق لامسيا وقال: ”في أكتوبر سنحتفل بمرور 40 سنة لإنشاء لامسيا، إنها رمز للفريق على الصعيد العالمي، هناك 600 شاب وشابة حاليًا ونرغب في المزيد من الاستثمار في المدرسة مستقبلًا“.

وتحدث رئيس برشلونة عن الوضعية المالية للفريق مؤكدًا أن ميزانية الموسم الحالي تتجاوز مليار يورو وقال:“ أريد أن أشير لتطورنا الاقتصادي نرغب في تسجيل إيرادات بقيمة 1،047 مليار يورو خلال الموسم الحالي.“

وأكد الرئيس للجمعية العمومية تطور ميزانية الفريق في عهده من 495 مليون يورو موسم 2011-2012 إلى1،047 مليار يورو في موسم 2019-2020 مؤكدًا على وجود أرباح تصل إلى 200 مليون يورو.

وأكد بارتوميو أنه سيحاول أن يطور من الفريق حتى نهاية عهدته الحالية التي تنتهي في صيف 2021 مؤكدًا على رغبته في إبقاء الفريق ضمن النخبة في أوروبا والفوز بالألقاب.

وقال رئيس برشلونة: ”أمامنا تحديان قبل سنة 2021، الأول هو التطور من جيل لآخر ولهذا السبب من الضروري الاستمرار في تجديد القوى العاملة ”

وأضاف: ”بينما الثاني هو الاستمرار في التنافس بين نخبة هذه الرياضة “.