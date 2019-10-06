ملك الأردن يتحدث عن إضراب المعلمين.. ما رسالته؟

أعرب العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، يوم الأحد، عن سعادته لانتهاء الإضراب المفتوح الذي نفذته نقابة المعلمين، مطالبًا بعدم إعاقة مصلحة الطلبة مجددًا.

وقال الملك في تغريدة له عبر حسابه على ”تويتر“: ”سعادتي برؤية الطلبة في مدارسهم كبيرة، وأهنئ المعلمين بيومهم العالمي“.

وأضاف: ”تابعت تفاصيل الإضراب وبعضها كان مؤلمًا بعبثيته وأجنداته البعيدة عن مصلحة الطالب والمعلم والتعليم، فكان لا بد من إنهاء الاستعصاء خدمة للعملية التعليمية“.

وتابع أن ”الثمن الأكبر كان تعريض مصلحة الطلبة للإعاقة وهذا يجب ألّا يتكرر“.

وأعلنت نقابة المعلمين الأردنيين والحكومة، فجر الأحد، فك إضراب المعلمين الذي بدأ قبل نحو شهر، بعدما قدم رئيس الوزراء عمر الرزاز اعتذارًا للمعلمين عن ”انتهاكات“ تعرضوا لها في احتجاجات سبتمبر/ أيلول الماضي، والتوصل إلى اتفاق بين الجانبين بشأن نسب الزيادة في الراتب.

وكشف نائب نقيب المعلمين، ناصر نواصرة، تفاصيل الاتفاق، حيث تضمن منح المعلمين علاوة مقدارها 35% على الراتب الأساسي للرتبة الأولى و 40 % للرتبة الثانية و50% للثالثة و65 % للرابعة و75 % للمعلم القائد، وهي رتبة مستحدثة، مشيرًا إلى أن هذه العلاوات سيبدأ تطبيقها اعتبارًا من بداية العام المقبل.