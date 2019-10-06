الأردن يعفي التونسيين من تأشيرة الدخول

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إن وزير الداخلية، سلامة حماد، قرر، اليوم الأحد، إعفاء رعايا الجمهورية التونسية الراغبين بالدخول إلى أراضي المملكة من الحصول على تأشيرة الدخول بمختلف أنواعها.
جدير بالذكر أن وزير الداخلية السابق سمير المبيضين، قرر في شهر فبراير إعفاء التونسيين من رسوم الحصول على تأشيرة دخول للمملكة بمختلف أنواعها، وذلك استنادا إلى نظام التاشيرات رقم 3 لسنة 1997، وتطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
ويأتي هذا القرار في خطوة تسعى إلى تطوير العلاقات وتشجيع السياحة بين البلدين.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات التونسية تعفي أيضا الأردنيين من تأشيرة الدخول.
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