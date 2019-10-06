وفاة نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي

أكد رئيس لجنة القواعد في مجلس الاتحاد الروسي، فيتشيسلاف تيمتشينكو، الذي قال لوكالة "سبوتنيك"
"يفغيني فيكتوروفيتش توفى نهار اليوم، لقد كان مثالا للرجولة، وشخصية قوية، وواجه المرض لفترة طويلة.. لكن للأسف الشديد، علمنا اليوم خبر وفاته".
وأشار تشمتشينكو إلى أن مجلس الاتحاد الروسي لن يستعجل في انتخاب نائب رئيس جديد للمجلس وأنه "لا توجد أسباب للعجلة في هذه المسألة" مستبعدا النظر في تعيين شخص جديد لهذا المنصب في وقت قريب.
يذكر أن بوشمين كان قد أشرف على قضايا تتعلق بالميزانية والسوق المالية والوضع الاقتصادي.
هذا وعمل بوشمين في بداية حياته المهنية في مصلحة الضرائب، ليصبح بعدها نائبا لوزير المالية من عام 1998 ولغاية 2001، ليتم بعدها تعيينه كممثل عن منطقة نيجني نوفغورود في مجلس الاتحاد.
ووضع اسم بوشمين ضمن قائمة العقوبات الأمريكية على روسيا.
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