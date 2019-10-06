متسابقة من ذوي الاحتياجات الخاصة تبكي لجنة التحكيم في"ذا فويس"

عاشت لجنة تحكيم برنامج 'ذا فويس' الذي يعرض عبر شاشة "ام بي سي"، مساء السبت، لحظات خاصّة بعد مشاركة المتسابقة المغربية وئام رضوان.

وظهرت وئام رضوان متحدية مرضها بالغناء، حيث لم يمنعها جلوسها على كرسي متحرك من أن تستغل موهبتها وتقدم الفن الذي تحلم به.

والتفت المدرّبون الأربعة إلى وئام بعد أن أدّت أغنيتها، وفي مقدمتهم محمد حماقي الذي قرر أن يصعد إلى المسرح من أجل الجلوس إلى جوار المتسابقة، كما أنّه لم يتمالك دموعه، حيث حاول الجميع تهدئته، منهم الفنانة أحلام.

وفي النهاية، اختارت وئام أن تنضم إلى فريق محمد حماقي، الذي أثنى كثيرا على صوتها قائلا باللهجة المصرية: "مفيش أحلى منك ولا أحلى من صوتك في الدنيا".