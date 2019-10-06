في أزمة قوائم الإرهاب.. السعودية "سند" السودان

خلال الفترة الأخيرة، ظهرت المملكة العربية السعودية في دور السند لدولة السودان في أزمتها التعلقة بوجود اسمها في قوائم الإرهاب.

منذ دقائق، قالت الخارجية السعودية اليوم الأحد إن المملكة تعمل على إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، إلى جانب إقامة عدد من المشاريع الاستثمارية الطموحة في السودان.

وذكرت الخارجية في بيان على صحفتها الرسمية في موقع" تيوتير" أن "الملك سلمان يعقد مباحثات رسمية مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك".

وتابعت الخارجية السعودية "تعمل المملكة على رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، وإقامة عدد من المشاريع الاستثمارية الطموحة، وتجويد المشاريع القائمة".

كما أشارت الخارجية إلى أن"يسعى السودان إلى دعم المملكة في المحافل الدولية، وإزالة اسمه من قائمة الإرهاب، وتهيئة بيئة الاستثمار".

هذا واستقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، صبيحة اليوم الأحد، رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في أول زيارة خارجية مشتركة لهما منذ تكوين هياكل السلطة الانتقالية في السودان في أغسطس/ آب الماضي.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، "عقد الملك سلمان جلسة مباحثات رسمية مع البرهان وحمدوك، وقد أبدى خادم الحرمين الشريفين، في مستهل المباحثات تمنياته لجمهورية السودان الشقيق دوام الاستقرار والإزدهار".

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وفي وقتا سابق، طالب رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، المملكة العربية السعودية، بدعم بلاده لرفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

جاء ذلك لدى لقائه وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف، على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحسب وكالة أنباء السودان الرسمية.

وقال "حمدوك"، «السودان يطمع في دعم السعودية في المحافل الدولية، وعلى رأسها وضع اسم السودان في قائمة الإرهاب.. إزالة السودان من هذه القائمة سيكون مفتاحًا لحل العديد من التحديات».

كما أكد رئيس الوزراء السوداني، خلال الاجتماع، أن بلاده «لا تحتاج إلى منح وهبات، بل إلى استثمار حقيقي، لوجود الفرص الكبيرة في ذلك المجال».

من جهته، أكد "العساف"، بذل السعودية «مساعي قصوى لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، مع الجانب الأمريكي وبشكل سريع، خاصة أن الوضع لا يحتمل أكثر من ذلك».

وأكد "العساف"، رغبة المملكة في إقامة عدد من المشاريع الاستثمارية الطموحة، وتجويد المشاريع القائمة في السودان، تماشيًا مع خطط السعودية ورؤيتها الجديدة.