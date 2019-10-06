السودان يستهدف إنتاجية تتجاوز مليون طن قمح خلال الموسم الحالي

ودعا جابر - خلال تفقده اليوم "الأحد" مشروع الجزيرة في ولاية الجزيرة (إلى الجنوب من الخرطوم) - إلى ضرورة إدخال الصناعات التحويلية، في قطاع الزراعة، لخلق فرص عمل للشباب وزيادة الناتج القومي، مشددا على أن قرارات مجلس السيادة تستهدف مصلحة المزارعين والمنتجين.
من جانبه، أكد وزير الزراعة والغابات السوداني عيسى عثمان الشريف دعم وزارته للجهات كافة التي تسهم في زيادة الإنتاج.
من جهته، قال والي ولاية الجزيرة المكلف اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير إن زيارة عضو مجلس السيادة، ووزير الزراعة، تؤكد حرص المجلس على داعم جهود الولاية، واهتمامه بنهضة مشروع الجزيرة.
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