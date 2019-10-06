السودان يستهدف إنتاجية تتجاوز مليون طن قمح خلال الموسم الحالي

قال عضو مجلس السيادة بالسودان، رئيس اللجنة الاقتصادية، اللواء الركن إبراهيم جابر إبراهيم إن بلاده تستهدف تحقيق إنتاجية تتجاوز مليون طن قمح خلال الموسم الشتوي، بزيادة 300 ألف طن عن العام السابق، مشددا على أنه لا مخرج للسودان من أزمته إلا بالزراعة وزيادة الإنتاج.

ودعا جابر - خلال تفقده اليوم "الأحد" مشروع الجزيرة في ولاية الجزيرة (إلى الجنوب من الخرطوم) - إلى ضرورة إدخال الصناعات التحويلية، في قطاع الزراعة، لخلق فرص عمل للشباب وزيادة الناتج القومي، مشددا على أن قرارات مجلس السيادة تستهدف مصلحة المزارعين والمنتجين.

من جانبه، أكد وزير الزراعة والغابات السوداني عيسى عثمان الشريف دعم وزارته للجهات كافة التي تسهم في زيادة الإنتاج.

من جهته، قال والي ولاية الجزيرة المكلف اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير إن زيارة عضو مجلس السيادة، ووزير الزراعة، تؤكد حرص المجلس على داعم جهود الولاية، واهتمامه بنهضة مشروع الجزيرة.

