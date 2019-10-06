استئناف دبي تؤيد عقوبة 15 متهماً في قضية قتل

أيدت محكمة الاستئناف في دبي العقوبة الصادرة من قبل محكمة أول درجة في قضية قتل رجل آسيوي في شقة معدة لأعمال الرذيلة، ووضح جثمانه في صندوق كرتوني بهدف إخفائه، والمتورط فيها 15 (رجالاً ونساء).

وأيدت المحكمة عقوبة السجن المؤبد بحق "المتهم الرئيسي بالقتل"، فيما أيدت معاقبة النساء وعددهن 7 بالسجن لمدة 5 سنوات لإدانتهن بتهم "العلم بوقوع جريمة القتل مع عدم الابلاغ عنها للجهات المختصة، والاعتياد على ممارسة الرذيلة".

كما وأيدت المحكمة عقوبة متهم من الرجال بالحبس لمدة 5 سنوات، ورجل آخر بالحبس لمدة عام واحد عن تهم "إدارة شقة الرذيلة، والشروع في إخفاء جثة الضحية، والعلم بوقوع الجريمة مع عدم الإبلاغ عنها للجهات المختصة".

كما وأقرت المحكمة حكم أول درجة بإحالة 5 رجال إلى محكمة الجنح لمحاكمتهم عن تهمة "عدم الابلاغ عن الجريمة".

تعود تفاصيل القضية وفقاً للنيابة العامة في دبي إلى أن المتهم الرئيسي بالقتل طعن المجني عليه، وهو زبون لشقة الرذيلة، بالسكين إثر خلاف وتبادل للسباب نشب بينهما ما أدى لوفاته على الفور وذلك بحضور باقي المتهمين الذين لم يبلغوا عن الواقعة، فيما أقدم بعضهم على محاولة إخفاء الجثة عبر وضعها في كرتونه ومحاولة إخراجها من الشقة للتخلص منها".

وبينت النيابة العامة أن "آسيوي يملك شقة مجاورة لشقة الرذيلة كان عائداً إلى مقر سكنه وفي الممر شاهد رجلين آسيويين يخرجان من الشقة ملطخين بالدماء، فاعتقد أن شجاراً وقع، وطلب من ابنته تقديم بلاغ للشرطة بعد دخولها إلى بيته".

وأوضحت النيابة العامة أن "الجار تابع الرجلين إلى الطابق الأرضي حيث شاهدهما يجلبان عربة وكانا يخططان لوضع الجثة عليها وإخراجها وإخفائها لكن بسبب متابعة هذا الجار قرر جميع من بالشقة الفرار من المكان".

وبينت النيابة العامة أن "الشرطة توجهت إلى المكان بناء على البلاغ الذي قدمته ابنة الجار، حيث استمعت إلى تفاصيل ما حدث، ثم اقتحمت شقة الرذيلة لتعثر على جثة المجني عليه في كرتونة".