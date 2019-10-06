السعودية تشارك للمرة الثانية في "جيتكس للتقنية 2019" بدبي

تشارك المملكة العربية السعودية للمرة الثانية في فعاليات الدورة الـ 39 لـ "أسبوع جيتكس للتقنية 2019" المقامة في مركز دبي التجاري المالي.

وتضمن جناح المملكة العربية السعودية منصتين مخصصتين لوزارة الداخلية تعرض فيها خدماتها عبر التطبيق الخاص بالهواتف الذكية، إلى جانب عرض خدمات مركز المعلومات الوطني، ومركز الأمن الإلكتروني، حرس الحدود، الإدارة العامة للاتصالات والأنظمة الأمنية، الإدارة العامة للمرور وغيرها من الخدمات التي تساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، فيما تعرض الثانية العديد من الإنجازات في المملكة.

وانطلقت صباح اليوم الأحد فعاليات الدورة الـ 39 لـ "أسبوع جيتكس للتقنية 2019"، وذلك ‪ في مركز دبي التجاري العالمي الذي سيعرض آخر وأحدث الحلول للتقنية والذكية والابتكار التي توصلت إليها الدوائر الحكومية والشركات الخاص المشاركة من مختلف أرجاء العالم.

