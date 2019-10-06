هزيمة صاعقة لمانشستر سيتي.. وليفربول المستفيد الأكبر

تلقى حامل اللقب مانشستر سيتي هزيمة مفاجئة أمام ضيفه ولفرهامبتون بهدفين نظيفين، الأحد، في المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليبتعد كثيرا عن الصدارة التي يحتلها ليفربول

وعلى عكس سير اللقاء الذي سيطر عليه سيتي، خطف أداما تراوري لاعب الضيوف هدفي المباراة في الدقيقتين 80 و90+3، ليوجه ضربة إلى آمال سيتي باللحاق بصدارة الجدول.

وجاء هدف تراوري الأول بعد هجمة مرتدة متقنة قادها نجم اللقاء راؤول خيمينيز، الذي قطع مسافة كبيرة وراوغ مدافع أصحاب الأرض نيكولاس أوتامندي ببراعة، ثم أهدى تمريرة حريرية لزميله القادم من الخلف.

ونجح تراوري في ترجمة تمريرة خيمينيز إلى هدف، حيث سدد بهدوء على يسار إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي.

وبالطريقة ذاتها، تلقى تراوري تمريرة أخرى في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع، وسدد على يسار إيدرسون مجددا ليسجل الثاني له ولفريقه في وقت قاتل.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 16 نقطة في المركز الثاني، بفارق 8 نقاط عن ليفربول المتصدر الذي حقق الفوز في جميع مبارياته، في حين ارتقى ولفرهامبتون إلى المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط.