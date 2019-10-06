وذكرت الخارجية في بيان على صحفتها الرسمية في موقع" تيوتير" أن "الملك سلمان يعقد مباحثات رسمية مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك".
وتابعت الخارجية السعودية "تعمل المملكة على رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، وإقامة عدد من المشاريع الاستثمارية الطموحة، وتجويد المشاريع القائمة".
كما أشارت الخارجية إلى أن"يسعى السودان إلى دعم المملكة في المحافل الدولية، وإزالة اسمه من قائمة الإرهاب، وتهيئة بيئة الاستثمار".
هذا واستقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، صبيحة اليوم الأحد، رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في أول زيارة خارجية مشتركة لهما منذ تكوين هياكل السلطة الانتقالية في السودان في أغسطس/ آب الماضي.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، "عقد الملك سلمان جلسة مباحثات رسمية مع البرهان وحمدوك، وقد أبدى خادم الحرمين الشريفين، في مستهل المباحثات تمنياته لجمهورية السودان الشقيق دوام الاستقرار والإزدهار".
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية: نعمل على إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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