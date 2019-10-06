كوريا الشمالية: أمريكا لا يمكنها تقديم خطط بديلة للمحادثات خلال أسبوعين

قالت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، إنه من غير الممكن أن تقدم الولايات المتحدة خططًا بديلة لمحادثاتهما النووية المتوقفة، في غضون أسبوعين.

وكانت الدولتان تجريان محادثات على مستوى فرق عمل في السويد، لكن المحادثات توقفت، أمس السبت.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها قبلت دعوة السويد للعودة لإجراء مزيد من المناقشات مع بيونغ يانغ، في غضون أسبوعين.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية، عن متحدث باسم وزارة خارجية كوريا الشمالية قوله، إن بلاده ليست لديها الرغبة في إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة إلا إذا اتخذت واشنطن إجراءات عملية لإنهاء سياستها المعادية لكوريا الشمالية بغير رجعة.