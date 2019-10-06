استطلاع: نصف الإسرائيليين يعارضون حكومة وحدة بقيادة نتنياهو‎

وأظهر الاستطلاع، أن ما نسبته 50% من الإسرائيليين عارضوا حكومة الوحدة بقيادة نتنياهو، في حين أيد تلك الحكومة نحو 42% فقط.
وأوضح الاستطلاع، أنه لو جرت انتخابات ثالثة اليوم، سيحصل حزب ”الليكود“ على 33 مقعدًا وحزب ”كاحول لافان“ على 33 مقعدًا، وستحصل ”القائمة العربية المشتركة“ على 13 مقعدًا.
وحسب الاستطلاع، سيحصل حزب ”شاس“ اليميني المتطرف على 9 مقاعد، يليه حزب ”يمينا“ اليميني بواقع 7 مقاعد، يليه حزب أفيغدور ليبرمان ”يسرائيل بيتينو“ بواقع 7 مقاعد، ثم حزب ”يهدوت هتوراة“ الذي حصد في الاستطلاع 7 مقاعد فقط، وفي المركز قبل الأخير جاء حزب ”العمل والجسر“ بواقع 6 مقاعد، وأخيرًا حزب ”المعسكر الديمقراطي“ محققًا 5 مقاعد فقط.
وأبدى الإسرائيليون المشاركون في الاستطلاع رأيهم في الشخصية الأنسب لزعامة حزب ”الليكود“ مستقبلًا، ورأى 33% أن نتنياهو هو الأنسب، يليه جدعون ساعر بنسبة 29%، يليه يولي إدلشتاين بنسبة 5%، ثم جلعاد أردان بنسبة 2%، وأخيرًا يسرائيل كاتس بنسبة 1%.
وكشف الاستطلاع عن نتيجة صادمة، مفادها أنه في حال أجريت الانتخابات اليوم، وكان جدعون ساعر زعيمًا لحزب ”الليكود“، فسيحصل حزب ”كاحول لافان“ على 33 مقعدًا، يليه ”الليكود“ برئاسة ساعر بـ 26 مقعدًا، ثم ”القائمة العربية المشتركة“ بواقع 13 مقعدًا، يليها حزب ”يمينا“ بواقع 12 مقعدًا، ثم حركة ”شاس“ بواقع 10 مقاعد، تليها ”يهدوت هتوراة“ بواقع 8 مقاعد، ثم حزب ”يسرائيل بيتينو“ بـ 7 مقاعد، ثم ”العمل والجسر“ بحصة بلغت 6 مقاعد، وأخيرًا ”المعسكر الديمقراطي“ بـ 5 مقاعد.
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