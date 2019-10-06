اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

رئيس المؤتمر الوطني ينفي طلبه من العضوية المشاركة في مليونية 21 اكتوبر ويصف التزوير بانه كذب بواح

0 نشر
كوش نيوز 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 06-أكتوبر-2019

0 مشاهدة

رئيس المؤتمر الوطني ينفي طلبه من العضوية المشاركة في مليونية 21 اكتوبر ويصف التزوير بانه كذب بواح

Advertisements

إنتشر في الأيام الماضية منشور مفبرك على صفحات التواصل الإجتماعي باسم رئيس حزب المؤتمر الوطني ابراهيم غندور وهو يدعو جماهير حزبه للمشاركة في مليونية 21 اكتوبر، وبعد مراجعة صفحة غندور على فيسبوك وحساب تويتر لم يجد رواد التواصل أثر لذلك المنشور.

وظهر يوم الأحد نفى غندور صحة المنشور المتداول وكتب بحسب ما نقلت عنه أخبار الخليج 365 (ما يتم نشره باسمي بالتزوير وطلبي من العضوية المشاركة في مليونية 21 القادمة، ما هو الا كذب بواح ولا علاقة له بنهج حزبنا الداعم للتحول الديمقراطي بالبلاد، وعلى عضوية الحزب الإنتباه من محاولات تتم لا علاقة للحزب بها).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس المؤتمر الوطني ينفي طلبه من العضوية المشاركة في مليونية 21 اكتوبر ويصف التزوير بانه كذب بواح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا