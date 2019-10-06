رئيس المؤتمر الوطني ينفي طلبه من العضوية المشاركة في مليونية 21 اكتوبر ويصف التزوير بانه كذب بواح

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إنتشر في الأيام الماضية منشور مفبرك على صفحات التواصل الإجتماعي باسم رئيس حزب المؤتمر الوطني ابراهيم غندور وهو يدعو جماهير حزبه للمشاركة في مليونية 21 اكتوبر، وبعد مراجعة صفحة غندور على فيسبوك وحساب تويتر لم يجد رواد التواصل أثر لذلك المنشور.

وظهر يوم الأحد نفى غندور صحة المنشور المتداول وكتب بحسب ما نقلت عنه أخبار الخليج 365 (ما يتم نشره باسمي بالتزوير وطلبي من العضوية المشاركة في مليونية 21 القادمة، ما هو الا كذب بواح ولا علاقة له بنهج حزبنا الداعم للتحول الديمقراطي بالبلاد، وعلى عضوية الحزب الإنتباه من محاولات تتم لا علاقة للحزب بها).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)