بلاغ في مواجهة عريس باشانة السمعة

التاريخ: 06-أكتوبر-2019 فى : حوادث 5 مشاهدة تنظر المحكمة الشرعية في وقائع البلاغ الذي قام بفتحه احد الآباء في مواجهة العريس الذي تقدم للزواج من ابنته باحدى المناطق الطرفية ببحري. Advertisements وقالت الدار: بعد ان غادر العريس مع زوجته لشهر العسل الا انه عاد بعد مضي يومين وارجاع العروس الى منزل اسرتها وباستفسار الاب العريس عن الحاصل ذكر له بعض الاسباب التي تقدح في تربية ابنته ليقوم الاب باصطحاب ابنته وتدوين عريضة بواسطة المحكمة في مواجهة العريس باشانة السمعة ليتم اصدار اعلان للعريس بالمثول امام المحكمة للرد على الدعوى المقدمة في مواجهته. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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