محامو البشير: لم نتقدم بطلب لتنحي قاضي المحكمة

نفت هئية الدفاع عن الرئيس المعزول عمر حسن البشير ان تكون قد تقدمت بطلب لتغير قاضي محاكمة الرئيس، الصادق عبد الرحمن، وان طلب الفحص المقدم لم يشمل هذا الطلب وانهم فقط طالبوا ببعض الاجراءات في طلب الفحص المقدم من ضمنها شهادة خبير بنك السودان حول المبلغ الدولاري الذي عثر عليه اثناء تفتيش مقر اقامة الرئيس بالقيادة العامة, وكذلك الطعن المقدم في مواجهة القاضي الذي دون افادات البشير في سجن كوبر لخروجه في مظاهرات قبل سقوط النظام, وان لديهم فيديو يظهر فيه القاضي المعني في المظاهرات كما شمل طلب الفحص عدة نقاط دوناها كمجموعة دفاع.

Advertisements

وأكد عضو هيئة الدفاع عن البشير كما اوردته صحيفة الدار بان البشير بصحة جيدة ونقوم بزيارته والتشاور معه حول كافة المراحل التي وصلت اليها القضية في اتهامات مالية قمنا باحضار شهود اثبتوا اوجه الصرف للمبالغ المالية التي عثر عليها بحوزته.

واكد انهم سوف يواصلون في اجراءاتهم الى ان تصدر المحكمة قرارها بعد رجوع ملف البلاغ الى المحكمة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)