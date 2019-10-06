حيدر الصافي: عبد الحي ما زال يغفو في حاضنة القرن السابع الميلادي

التاريخ: 06-أكتوبر-2019
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اعتبر القيادي ب”قوى الحرية والتغيير” والقيادي بالحزب الجمهوري حيدر الصافي أن عبد الحي يغرد خارج سرب التغيير المدني على خلفية تصريحاته الأخيرة التي هاجم فيها وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي عقب تنظيمها أول دوري لكرة القدم النسائية واتهم عبد الحي البوشي بأنها تابعة لرجل مغبور ومرتد في أشارة إلى زعيم الحزب الجمهوري الأستاذ محمود محمد طه.
وقال الصافي بحسب صحيفة الجريدة: ما زال عبد الحي يغفو في حاضنة القرن السابع الميلادي ويفكر بعيداً عن أصول الدين وهو لا يعلم أن الخالق قد أتاح المساحة للبشر ودلل على ذلك بالآية: (قل الحق من بركم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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