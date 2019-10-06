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الغاء حكم البراءة في مواجهة طبيب وفني تخدير في قتل سيدة

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 06-أكتوبر-2019

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الغاء حكم البراءة في مواجهة طبيب وفني تخدير في قتل سيدة

 

 

الغت محكمة الاستئناف دائرة الخرطوم الحكم الصادر في محاكمة طبيب نساء وتوليد, ومدير طبي, وفني تخدير, قرار تبرئتهم من تهمة القتل الخطأ,وامرت باعادة ملف القضي، الا ان الاتهام طعن في قرار الاستئناف للمحكمة العليا.

 

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وكانت محكمة الموضوع قد فصلت في ملف القضية بالبراءة لعدم وجود بينة ترقي لادانة المتهمين، وتشير التفاصيل الى ان الشاكي دون بلاغاً ضد طبيب مشهور ومستشفى ولادةمعروف في الخرطوم تحت المادة “131” من القانون الجنائي المتعلقة بالقتل الخطأ على خلفية وفاة زوجته بعد اجراء عملية قيصرية عانت المجني عليها من آلام بالبطن حتى فارقت الحياة متأثرة بها.

 

 

وبتشريح الجثة تبين ان الطاقم الطبي قد ترك “شاشا” داخل بطن السيدة, مما ادى الى وفاتها وذلك بحسب صحيفة المجهر, وعليه واصل الشاكي في اجراءات البلاغ واحيل الملف للمحكمة التي نظرت في ملف القضية وتعاقب عليها ثلاثة قضاة  وأصدر الاخير قراره السالف ذكره.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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