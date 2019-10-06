ملاذ غازي تحت مرمى نيران حرب الأسافير!!

شن مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي، هجوماً عنيفاً على المطربة الشابة ملاذ غازي بسبب أزيائها التي ظهرت بها عبر

خشبة مسرح مراسي الشوق، إذ ظهرت ملاذ بفستان قصير واستريتش باللون اللحمي، إلا أن الأغلبية أجمعت على أن

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الفستان قصير وعار، وأن ملاذ أخطأت بحق نفسها، حينما أرادت أن تظهر بهذا الزي الذي وصف بالفاضح..! بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)