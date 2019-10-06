فتاة تروي تفاصيل اقتيادها من أمام ضابط بقوة السلاح ورميها داخل خور

التاريخ: 06-أكتوبر-2019
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كشفت فتاة تفاصيل مثيرة حول اقتيادها تحت تهديد السلاح من امام ضابط لدى مثولها امام محكمة جنايات الحاج يوسف.
وكشفت الفتاة للمحكمة عن تعرض ابن جيرانها وهو ضابط للنهب والضرب بالسكين من قبل “4” متهمين باحدى المناطق بالحاج يوسف, وقالت لقاضي المحكمة عاطف محمد عبد الله بوصفها اول شاهد اتهام حيث اوضحت ليلة الحادثة التق بالشاكي وهو جارها بالحي, وطلبت منه ان يوصلها الى المنزل بسيارته, واثناء ذلك توقفوا بالقرب من احدى محطات الوقود لتزويد السيارة بالوقود.
واضافت انه اثناء ذلك جلسا بالقرب من احدى بائعات الشاي بيد انه بعد فترة قصيرة جاء اثنين من المتهمين ومن ثم جاء اثنان آخران واحاطوا بالشاكي موضحت للمحكمة ان المتهم الاول والثاني قاموا بتهديدها بالسكن واخذوها معهم بجانب انهم قاموا برميها داخل مجرى للمياه.. خور.. مشيرة بحسب المجهر الى ان المتهم الثالث لم يكن لهه دور في ضرب او طعن الشاكي مضيفة ان الرابع قام باخذ هواتفهما مؤكدة ان الاول قام بطعن المجني عليه.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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