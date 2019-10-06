السجن (3) سنوات لفنان بعد ادانته بسرقة (موتر)

التاريخ: 06-أكتوبر-2019 فى : حوادث 91 مشاهدة اوقعت محكمة الخرطوم شمال امس, برئاسة مولانا طيب الاسماء عبد اللطيف, عقوبة السجن “3” سنوات في مواجهة فنان بعد ادانته بسرقة “موتر”. وبحسب تفاصيل قضية الاتهامفانه بموجب عريضة ابلغ الشاكي قسم الخرطوم شمال يفيد بانه قد تعرض لعملية سرقة موتر, وكان الموتر جوار المنزل. Advertisements وعليه وبحسب صحيفة المجهر كثفت شرطة المباحث تحقيقاتها وتمكنت من القبض على المتهم, وعند استجواب المحكمة للمتهم اقر بجريمته. تجدر الاشارة الى ان ذات المتهم لديه بلاغان آخران بسرقة موتر. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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